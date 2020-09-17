В Куре вновь упал уровень воды

БАКУ /Trend/ - В связи с относительно засушливой погодой, наблюдаемой в Азербайджане с 1 сентября, в реке Кура снизился уровень воды.

Об этом в четверг сказал Trend директор Гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

Он напомнил, что 23-26 августа в нижних участках Куры заметно повысился уровень воды, и в Сабирабадском, Ширванском и Сальянском районах вода в реке поднялась на 1-1,4 метра. Но в первой половине сентября осадков не было и поэтому в Сабирабадском и Ширванском районах уровень воды опустился на 50-54 см, в Нефтчалинском - на 8 см.

Вердиев подчеркнул, что в данный момент в Куре вода ниже нормы.

Он отметил, что в последний раз такой низкий уровень воды в Куре в связи с погодой наблюдался в 2000 году.

Директор Центра добавил, что, несмотря на уменьшение воды, ожидаемые осенние дожди должны восполнить ее запасы.

Что касается островков, которые появились вследствие обмеления Куры, то Вердиев сказал, что такое бывало и раньше: "Это временное явление и считается естественным для Куры, По мере повышения уровня воды в связи с дождями, они скрываются под поверхностью воды".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )