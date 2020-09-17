Программа "Обновляющемуся Азербайджану — новую школу" позволяет строить образование в соответствии с зовом времени — эксперт

БАКУ /Trend/ - Работа, проделанная Фондом Гейдара Алиева в области строительства школ и детских садов, в том числе в рамках программы "Обновляющемуся Азербайджану – новую школу" способствует обновлению инфраструктуры образования и устранению проблем в этой области.

Об этом в четверг сказал Trend эксперт в сфере образования, доцент, доктор философии Юсиф Агаев.

По его словам, основная цель реализуемой с 2005 года программы "Обновляющемуся Азербайджану – новую школу" - помочь решить существующие проблемы в области образования, создавать в масштабах страны отвечающие современным стандартам образовательные комплексы, устранять проблемы, напрямую влияющие на уровень образования, изыскивать возможности сотрудничества между различными слоями общества, местными и иностранными компаниями, международными организациями в этой сфере и направлять эти возможности на благо общего дела.

"Несмотря на последствия пандемии, экономический спад и снижение доходов от продажи нефти, строительство учебных заведений в стране продолжается, ни один социальный проект не сокращается. В 2020 году предусмотрено строительство 147 школ. Из них 45 уже построены по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

В последние годы в Азербайджане проделана колоссальная работа по модернизации инфраструктуры образования. За последние 17 лет в стране построено и капитально отремонтировано около 3700 школ. В продолжение мер по модернизации инфраструктуры в сфере образования, в мае этого года Президент Ильхам Алиев выделил 20 миллионов манатов на продолжение работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции учебных заведений в Баку и его поселках", - подчеркнул Агаев.

Он добавил, что эти работы охватили не только сектор общего образования, так как в стране осуществляются мероприятия по реконструкции зданий вузов.

"В качестве примера можно указать передачу в эксплуатацию Гянджинского государственного аграрного университета, нового корпуса Азербайджанского государственного экономического университета, двух новых корпусов АДА в столице.

Президент Ильхам Алиев всегда оказывает поддержку повышению интеллектуального потенциала азербайджанского народа. Глава государства считает воспитание образованной, грамотной молодежи в духе патриотизма и национальных ценностей одной из важнейших задач, поэтому проводит продолжительную, целенаправленную, продуманную политику в данном направлении", - подытожил Юсиф Агаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)