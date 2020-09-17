В учебных заведениях неукоснительно соблюдаются санитарно-эпидемиологические правила - Управление образования Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась онлайн-конференция с руководителями общеобразовательных учреждений, действующих при Управлении образования города Баку.

Как сообщили в четверг Trend в Управлении, в ходе конференции, посвященной началу 2020-2021 учебного года, приняли участие заведующий управлением Рашад Тагиев, руководители профильных структур и отделов управления, а также директора школ.

Приветствуя участников конференции, заведующий Управлением отметил, что в стране уделяется большое внимание развитию образования, Президент Ильхам Алиев проводит систематические реформы в сфере образования Азербайджана, образовательная политика общенационального лидера Гейдара Алиева успешно продолжается. Рассказав о важности мер, принимаемых под руководством Президента Ильхама Алиева в направлении минимизации последствий пандемии коронавируса, Рашад Тагиев выразил уверенность в том, что образовательная общественность будет усердно работать над осуществлением образовательного процесса в условиях пандемии в рамках существующих правил.

Заведующий управлением довел до сведения участников, что обучение и учебно воспитательный процесс в 2020-2021 учебном году организованы на основании утвержденных постановлением Кабинета министров временных правил на период особого карантинного режима, а также утвержденных министерством образования учебных планов.

Отметив, что в связи с коронавирусом в учебных заведениях чутко относятся к санитарно-эпидемиологическим правилам, Тагиев рекомендовал преподавателям и учащимся для защиты своего здоровья строго соблюдать правила личной гигиены и поведения в школах в период пандемии COVID-19.

Тагиев рассказал о реформах в сфере образования, достижениях за прошлый учебный год и перспективных вопросах, основных приоритетных направлениях, определенных приказом министра образования "Об актуальных вопросах и целях общего образования в 2020-2021 учебном году".

Выступая в ходе конференции заместитель заведующего управлением Ильхама Абдуллаева подчеркнула важность правильной оценки ответственности, которая ложится на директоров школ в поэтапной организации обучения в очной (традиционной) и дистанционной (на расстоянии) формах. Было отмечено, что доведение образования до уровня современных требований по всем критериям и совершенствование системы управления образованием являются одним из основных задач.

Также Ильхама Абдуллаева высказала мнение по поводу работы, проводимой в школах в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией, агитации правил социального поведения, широкого продвижения методики преподавания и обучения на расстоянии, вопросов диагностического оценивания учеников. Была отмечена важность правильного регулирования в период пандемии отношений между преподавателем, учеником и родителем, недопущения проведения массовых мероприятий, соблюдения социальной дистанции, ношения преподавателями масок, лицевых щитков и других защитных средств.

Выступив на конференции заведующий сектором связей с общественностью управления Башарет Мамедов сообщил, что новый учебный год сопровождается новыми требованиями и новыми правилами. Подчеркнув, что в рамках мероприятий, осуществляемых в стране в период пандемии, здоровье людей расценивается в качестве приоритетного вопроса, заведующий сектором отметил важность соблюдения санитарно-гигиенических норм.

Мамедов акцентировал внимание на необходимости общественной поддержки работников образования, учителей, которые демонстрируют максимальную самоотдачу в сложившейся ситуации. Заведующий сектором также затронул вопросы повышения эффективности контактов с общественностью и взаимного обмена информацией и продвижения успехов учебных заведений.

Далее прошли обсуждения по ряду вопросов, интересующих директоров школ, озвучены соответствующие предложения и рекомендации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)