БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана взяла под контроль информацию о загрязнении Масазырского озера, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на генпрокуратуру.

В ряде СМИ распространилась информация о загрязнении сточными водами и различными отходами Масазырского озера в Абшеронском районе.

Эта информация была взята под контроль руководством генпрокуратуры, и расследование было поручено Управлению производства неуголовного преследования генеральной прокуратуры.

К расследованию были подключены специалисты министерства экологии и природных ресурсов, а также ОАО "Азерсу".

Территория была осмотрена сотрудниками вышеназванного управления и Абшеронской районной прокуратуры.

О результатах расследования общественность будет дополнительно проинформирована.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)