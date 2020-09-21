Азербайджан подписал соглашение по поставке вакцины от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и организация GAVI (Global Alliance for Vaccines) 18 сентября 2020 года подписали соглашение, согласно которому вакцина от COVID-19, утвержденная ВОЗ и отвечающая всем необходимым требованиям, в скором времени будет доставлена в Азербайджан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TƏBİB.