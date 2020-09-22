В Габале будет решена проблема орошения земель

БАКУ /Trend/ - После строительства нового водохранилища в Габале проблема орошения 10 тысяч гектаров земли в низинах региона будет полностью решена.

Об этом сообщил Trend представитель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Дильгам Шарифов. По его словам, строительство нового водохранилища поможет повысить урожайность на этих землях:

"Планируется строительство нового водохранилища "Енгидже" в бассейне реки Вендам в Габалинском районе, в северной части села Еникенд. После строительства водохранилища 10 тысяч гектаров земли в Габалинской низменности будут полностью орошены. Это повысит урожайность на этих землях, а также позволит проводить посевы 2-3 раза в год".

Он отметил, что, поскольку все реки в Габалинском районе берут начало в горах, объем воды зависит от количества снега, выпадающего там:

"В жаркое летнее время года в реках Габалинского района наблюдается нехватка воды. Это не позволяет проводить орошение. После строительства водохранилища "Енгидже" проблем с водоснабжением в течение всего года не будет. Ирригационная сеть занимает площадь около 16 000 гектаров. В связи со строительством этого водохранилища около 4 000 гектаров дополнительных земель будут включены в орошаемую сеть".

(Автор: Жаля Гасымова)