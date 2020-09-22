МВД Азербайджана прокомментировало причину проверки "пикапов" на постах ДПС

БАКУ / Trend/ - Транспортные средства типа "пикап" и другие автомобильные средства, подобные им по техническим возможностям, относятся к категории автомобилей с высокой проходимостью, включенных в список, утвержденный постановлением Кабинета министров № 51 от 16 февраля 2006 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МВД.

По этой причине, с целью технического осмотра эксплуатационных систем данных транспортных средств в условиях бездорожья, уточнения их учетно-регистрационных показателей и определения территории их использования (город, поселок, село) данные автомобили останавливаются на стационарных постах ДПС, и их владельцев информируют об этом.

В МВД добавили, что на постах ДПС Государственная дорожная полиция совместно с другими организациями, регистрирующими транспортные средства, проверяют техническое состояние военно-транспортных средств на основании "Правил учета военных транспортных средств", утвержденного постановлением Кабмина № 96 от 4 апреля 2006 года для своевременного, качественного представления их вооруженным и специальным соединениям.

(Текст: Кямаля Сеидова.)