Минобразования Азербайджана огласило результаты дополнительного трудоустройства учителей

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты проведенного 18-20 сентября дополнительного размещения на вакантные места школьных учителей, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

Информация о результатах размещения доступна на личных страницах кандидатов.

Отметим, что на данном этапе 1351 кандидат занял вакансии, получив возможность преподавать.

Кандидаты, занявшие вакантные места, должны до 18:00 часов 25 сентября представить в местный орган управления образования необходимые документы (удостоверение личности, документ о высшем или среднем специальном образовании и копия приложения к нему, оригинал трудовой книжки (при наличии), четыре фотографии, справку о здоровье, личный листок по учету кадров, выписку о результатах приема на работу).

Непредоставление документов в указанный срок будет расценено как отказ от вакансии.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)