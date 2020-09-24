Сегодня в Азербайджане завершается регистрация в группы дошкольной подготовки

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершается регистрация в группы дошкольной подготовки, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования.

"Процесс электронной регистрации в группы дошкольной подготовки государственных общеобразовательных учреждений продлится до 17 часов 24 сентября. До указанного времени родители (другие законные представители) могут пройти регистрацию на портале mektebeqebul.edu.az и разместить запрос для привлечения детей к обучению в дошкольных группах в соответствующих школах", - говорится в сообщении.

Отметим, что регистрация началась 18 августа. В 2020-2021 учебном году в дошкольные группы будут привлечены дети 2015 года рождения.

(Текст: Кямаля Сеидова)