Сегодня в Азербайджане завершается регистрация в группы дошкольной подготовки
БАКУ /Trend/ - Сегодня завершается регистрация в группы дошкольной подготовки, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования.
"Процесс электронной регистрации в группы дошкольной подготовки государственных общеобразовательных учреждений продлится до 17 часов 24 сентября. До указанного времени родители (другие законные представители) могут пройти регистрацию на портале mektebeqebul.edu.az и разместить запрос для привлечения детей к обучению в дошкольных группах в соответствующих школах", - говорится в сообщении.
Отметим, что регистрация началась 18 августа. В 2020-2021 учебном году в дошкольные группы будут привлечены дети 2015 года рождения.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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