Один из студентов в 46 лет поступил в Бакинскую высшую школу нефти

Сархан Микаилов - один из 50 студентов, принятых в Бакинскую высшую школу нефти в этом году для обучения по программе «Мастер делового администрирования (MBA)».

С. Микаилов, родившийся в 1974 году, старше по возрасту всех своих однокурсников. Причиной, по которой С. Микаилов решил начать учиться снова спустя 24 года, явилось его стремление идти в ногу с быстро развивающимся научно-техническим прогрессом и постоянно меняющимися реальностями мира. С. Микаилов считает, что современный человек независимо от своего возраста, должен постоянно работать над собой, совершенствовать свои знания и при необходимости приобретать новые знания.

С. Микаилов, окончивший с отличием факультет прикладной математики и кибернетики Бакинского государственного университета в 1996 году, в настоящее время работает директором - ответственным актуарием ОАО Azre Reinsurance, которая является единственной перестраховочной компанией в Азербайджане.

С. Микаилов успешно окончил «Актуарные курсы», состоящие из шести этапов, которые проводились в 2011-2015 годах при поддержке министерства финансов Азербайджанской Республики и Ассоциации актуариев Азербайджана. В течение 15 лет своей трудовой деятельности С. Микаилов работал в различных сферах бизнеса, включая ИТ и программирование, металлургию, полиграфию. А с 2011 года он работает в сфере страхования.

«Я хочу вплоть до конца своей карьеры работать в руководящих органах компаний, функционирующих в сфере бизнеса, чтобы приносить им пользу, и, конечно же, хочу продолжать совершенствовать свои знания. Поэтому, несмотря на то, что я обладаю большим опытом работы, я решил начать учиться снова, поскольку у меня нет достаточных знаний в области делового администрирования. Думаю, что каким бы опытом и навыками не обладал сотрудник органа управления, ему в настоящее время будет очень сложно добиться полезных результатов и достигнуть поставленных целей без теоретических знаний. Я выбрал БВШН потому, что предметы, которым обучают студентов MBA, преподаются на высоком уровне. Это будет способствовать росту моих теоретических знаний и систематизации моих практических знаний. Я остановил свой выбор на Бакинской высшей школе нефти, потому что она ​​входит в тройку ведущих университетов страны, отвечающих требованиям международных стандартов. Поскольку моя цель - получить более качественное образование, я решил учиться в Бакинской высшей школе нефти».