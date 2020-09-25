В Азербайджане свыше 100 тыс. детей будут привлечены к дошкольной подготовке

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершился процесс электронной регистрации в группы дошкольной подготовки, созданные в государственных общеобразовательных учреждениях.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве образования, в 2020-2021 учебном году в 6 577 группах дошкольной подготовки к учебно-воспитательному процессу будут привлечены 104 тысячи детей.

Напомним, что регистрация в группы дошкольной подготовки проводилась посредством электронной системы mektebeqebul.edu.az.

(Текст: Турал Гараджаев)