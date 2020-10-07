Сотрудники ЗАО “AzerGold” перечислили месячную зарплату в Фонд помощи Вооруженным силам

Закрытое Акционерное Общество “AzerGold” поддержало нашу доблестную армию, одерживающую достойные победы, побеждая врага в боях на пути к освобождению отечественных земель. Сотрудники ЗАО добровольно пожертвовали средства в размере своей месячной заработной платы в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики.

Кроме того, несколько грузовиков с необходимыми принадлежностями были отправлены по разным направлениям фронта. Общество продолжит необходимую деятельность в данном направлении.

ЗАО “AzerGold” выражает уверенность, что азербайджанские солдаты, борющиеся за целостность Родины, одержат победу в этой славной битве и вскоре на оккупированных территориях будет поднят трехцветный азербайджанский флаг.

Карабах наш, Карабах – Азербайджан!