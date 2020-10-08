Еще в 4-х районах Азербайджана семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Победы азербайджанского солдата, его уверенная поступь на пути освобождения родного Карабаха под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева, вызвали у всех членов семей шехидов и инвалидов Карабахской войны безмерное чувство гордости. По подразделениям ВС Армении наносятся сокрушительные удары.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказали члены семей шехидов и инвалидов карабахской войны, которым в еще четырех районах были предоставлены 14 частных домов (в Имишли -2, в Агстафе - 3, в Гедабеке - 5, в Кюрдамире - 4 дома).

В мероприятии, состоявшимся в данной связи в поселке Каррар Кюрдамирского района, принял участие зампред Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Фаиг Агаев.

Было отмечено, что в эти дни, исполненные духом побед, которые пополняют страницы нашей летописи героической славы, также продолжаются работы в связи с жилищным обеспечением семей шехидов и инвалидов Карабахской войны. Семьи погибших в боях за территориальную целостность страны, героические сыны Родины, граждане потерявшие здоровье в этих боях, находятся в центре внимания и заботы Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. В качестве наглядного проявления этого можно привести тот факт, что из года в год расширяется программа по жилищному обеспечению граждан из этой категории.

Согласно поручению главы государства, в 2020 году семьям шехидов и инвалидам карабахской войны предусматривается передача рекордных по количеству 1500 квартир и частных домов. Включая дома, предоставленные сегодня, в целом в этом году лицам из данной категории передано 650 квартир и частных домов (554 квартиры и 96 частных домов). За прошедший период семьям шехидов, лицам, ставших инвалидами защищая территориальную целостность, независимость и конституционный строй Азербайджана, в целом предоставлено 8 224 квартиры и частных дома.

(Текст: Турал Гараджаев)