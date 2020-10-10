Почтена память выдающегося ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 81-я годовщина со дня рождения выдающегося ученого-востоковеда, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой, сообщает в субботу Trend.

Ежегодно 10 октября коллектив Института востоковедения посещает могилу выдающегося ученого, чтит ее память. Из-за введения в нашей стране карантинного режима в этом году директор Института востоковедения, академик Гевхар Бахшалиева и сотрудник института Сулдуз Магеррамов от имени коллектива Института востоковедения посетили могилу Аиды Имангулиевой, с глубоким уважением почтили ее память, возложили венок к ее могиле.

Было отмечено, что профессор Аида Имангулиева своими фундаментальными исследованиями обогатила не только азербайджанское, но в то же время мировое востоковедение. Она является первой женщиной доктором филологических наук по арабистике, а также первым азербайджанским ученым, системно исследующим литературные взаимосвязи и влияние культур Востока и Запада. Основным объектом исследований ученого является арабская эмигрантская литература. Изучая взаимодействие и связи культур Востока и Запада, Аида Имангулиева руководствовалась общечеловеческими ценностями обеих литератур, ссылалась на факторы, обусловливающие культурный прогресс.

Профессор Аида Имангулиева, имеющая большие заслуги в пропаганде и прославлении азербайджанской востоковедческой науки в мировом масштабе, неоднократно на высоком уровне представляла нашу науку в ближних и дальних зарубежных странах.

Наша научная общественность высоко ценит заслуги Аиды Имангулиевой в развитии востоковедческой науки, с глубоким уважением чтит память выдающегося ученого.

(Текст: Кямаля Сеидова)