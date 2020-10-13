Завтра в Баку сохранится комфортный температурный режим

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный южный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью на Абшеронском полуострове 12 - 15, днем 21 - 24, в Баку ночью 13 - 15, днем 22 - 24 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60 - 70, днем 40 - 50%.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается комфортный температурный режим, благоприятный для метеозависимых лиц.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможен туман, ветер восточный.

Ночью 10-15, днем 22-27, в горах ночью 4-9, днем 12-17 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова.)