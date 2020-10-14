Музей азербайджанской литературы направил обращение музеям мира в связи с ракетным обстрелом Гянджи

БАКУ /Trend/ - Национальный музей азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) направил обращение почти 100 известным музеям мира, сообщает в среду Trend со ссылкой на музей.

В обращении говорится, что родной город Низами Гянджеви, воспевавшего общечеловеческие ценности, справедливость, мир, дружбу, равенство между людьми и народами, сегодня разрушается Арменией: «Ракетные обстрелы армянскими вооруженными силами Гянджи и ее мирного населения лишили жизни не только невинных людей, не только разрушили их дома. Город Гянджа, где находится мавзолей Низами, весь полон истории. Выпущенные по городу бомбы и ракеты уничтожают и жемчужины культурного наследия. То, что Гянджа, считающаяся культурной столицей Азербайджана, находящаяся далеко от Нагорно-карабахского региона, обстреливается ракетами со стороны Армении, с разрушениями и человеческими жертвами, это удар по культурному наследию мирового значения».

Музей призвал всех миролюбивых людей, сотрудников всех музеев мира, деятелей культуры, служащих такому благородному делу как сохранение культуры, протестовать против армянской агрессии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)