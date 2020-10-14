Взятие под прицел мирного населения в теракте в Гяндже и Мингячевире выявило истинную суть политики Армении - Бахар Мурадова

БАКУ /Trend/ - Взятие под прицел мирного населения и гражданских объектов во время теракта, произошедшего в Гяндже и Мингячевире, выявило истинную сущность политики Армении.

Об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на встрече с руководителем представительства ООН в Азербайджане, резидентом-координатором ООН в Азербайджане Гуламом Исакзаи и главой представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвардом Карвардином, сообщает в среду Trend.

Мурадова отметила, что сегодня эти события происходят потому, что на этот вопрос не уделялось должного внимания в международной плоскости, несмотря на то, что азербайджанская сторона около 30 лет постоянно заявляла, что эти события повторятся: "К сожалению, несмотря на наличие всех условий, необходимых для мирного решения вопроса, Армения, не выполняя своих обязательств, совершила ряд провокаций, вынудив Азербайджан осуществить контрнаступательную операцию. Азербайджан освобождает свои территории от оккупации, используя право, предусмотренное в Уставе ООН".

В свою очередь Исакзаи, коснувшись произошедших в Гяндже событий, отметил, что невозможно ничем оправдать выбор использовать мирное население в качестве мишени. Он подчеркнул, что больше всего от конфликта страдают женщины и дети, в настоящее время важно защищать их права, оберегать от насилия, и в этом смысле ООН готова оказать гуманитарную поддержку.

Подчеркнув важность психологической поддержки детей, пострадавших в результате конфликта, Карвардин отметил важность создания сети из профессиональных специалистов, представителей ряда государственных структур, молодежных центров, неправительственных организаций.

Он отметил, что они готовы оказать техническую и финансовую поддержку в проведении этих работ, в том числе, в организации тренингов для повышения профессионализма работников этой сферы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)