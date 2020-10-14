Увеличение числа инфицированных COVID-19 в Азербайджане может привести к нехватке врачей

БАКУ /Trend/ - К сожалению, специфического лечения или вакцины от коронавируса все еще нет. Единственное средство, которое у нас есть, - это очень простой метод защиты - носить маску, держаться как можно дальше от людных мест, соблюдать правила гигиены, мыть руки.

Об этом на телепередаче "REAL Интервью" сказала врач-инфекционист Назрин Мустафаева, сообщает в среду Trend.

«Мы не знаем, сколько месяцев иммунитет против коронавируса будет защищать нас от вируса. В нашей стране коронавирус наблюдается сравнительно не долго. Для полного исследования требуются наблюдения на протяжении нескольких месяцев, лет», - отметила Мустафаева.

Она добавила, что если число инфицированных COVID-19 в Азербайджане увеличится, то может возникнуть нехватка врачей, поскольку система здравоохранения ни одной страны в мире не рассчитана на пандемию.

(Текст: Турал Гараджаев)