БАКУ /Trend/ - В бакинском метро усилены дезинфекционные работы и контроль над соблюдением пассажирами соответствующих правил в период пандемии.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, сообщает в четверг Trend.

"Один из самых важных вопросов - проведение дезинфекции. Учитывая возросший пассажиропоток, дезинфекционные работы интенсифицированы, пассажирам напоминается о соблюдении социальной дистанции", - сказал он.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)