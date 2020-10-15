В Баку сохранится теплая погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове ночью - 15-17, днем - 22-26, в Баку ночью - 15-17, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман, ветер восточный.

Ночью - 11-16, днем - 22-27, в горах ночью - 5-9, днем - 12-17 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)