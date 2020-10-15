На всей территории Турции прошла акция в поддержку Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях поддержки Азербайджана на территории Турции прошел автопробег.

Как сообщает в четверг Trend, начавшаяся в Стамбуле акция "Время братства" продолжилась во многих городах.

Акцию, в которой приняли участие большое количество автомобилистов и мотоциклистов, поддержали и пешие граждане.

На протяжении всего автопробега были озвучены лозунги "Карабах был и останется нашим".

Помимо этого, у Армении было потребовано немедленно положить конец оккупации азербайджанских территорий. Особо подчеркнуто, что в этом вопросе Турция всегда будет рядом с Азербайджаном.

Автопробег был организован турецким Фондом гуманитарной помощи İHH.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)