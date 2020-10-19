В Азербайджане похолодает

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами слабый туман, возможна морось, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Скорость северо-западного ветра в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове составит 15-20 м/с, с усилением днем в отдельных местах полуострова до 23-28 м/с.

На Абшеронском полуострове ночью - 15-17, днем - 20-23, в Баку ночью - 15-17, днем - 21-23 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-75, ночью - 45-50%.

20 октября в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах ливни, град. Ночью и утром возможен туман, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью - 11-15, днем - 22-26, в горах ночью - 6-11, днем - 15-20 градусов тепла.

С завтрашнего вечера, начиная с северных и западных районов, и до четверга в республике ожидается нестабильная погода с грозами и дождями, местами ливневого характера, в высокогорной местности возможен снег. Скорость западного ветра составит 15-20 м/с, местами с усилением до 23-28 м/с.

Температура воздуха снизится на 4-7 градусов, в реках ожидается подъем уровня воды, в некоторых горных реках Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринской зоны возможны кратковременные сели.

(Текст: Кямаля Сеидова)