Завтра днем в Баку ожидается дождливая погода

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 22 октября ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В первую половину дня возможны туман и дождь. Ветер умеренный южный, передает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью - 12-14, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 771 до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 55-60 процентов.

В четверг в регионах Азербайджана днем преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых местах ожидается туман, пройдут дожди. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью - 10-15, днем - 18-23, в горах ночью - 3-7, днем - 14-18 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)