Армяне забросали кяхризы на оккупированных территориях взрывчатыми веществами и трупами - Аловсат Гулиев

БАКУ /Trend/ - Армяне забросали кяхризы на оккупированных территориях минами, взрывчатыми и ядовитыми веществами, человеческими трупами.

Об этом в понедельник сказал Trend директор Института землеведения и агрохимии НАНА Аловсат Гулиев.

По его словам, должны быть приняты определенные меры безопасности в связи с кяхризами на освобожденных от оккупации территориях, только после этого кяхризы будут пригодны для использования.

Гулиев сказал, что на оккупированных территориях страны насчитывается 332 кяхриза, отметив, что всего в Азербайджане около 665 кяхризов.

"Только в Джабраиле есть 111 кяхризов. Ежегодный потенциал кяхризов Джабраильского района составляет 34 миллиона кубометров воды. Это не мало. Такой потенциал есть и в Физулинском, Агдамском районах, в целом в Нагорном Карабахе.

В Азербайджане на последующем этапе есть необходимость в создании отдельного ведомства, которое будет контролировать кяхризы в государственном масштабе. Это ведомство должно будет реализовать водный потенциал кяхризов.

Следует напомнить, что в прошлом веке из кяхризов в Азербайджане бралось порядка 500 миллионов кубометров воды. В настоящее время эта система широко используется и в Нахчыване, ежегодно здесь из кяхризов берется 50-60 миллионов кубометров воды. И это не требует больших затрат. В настоящее время это крайне актуально", - добавил Аловсат Гулиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)