У нас нет информации о лесах в оккупированных районах Азербайджана - институт ботаники

БАКУ /Trend/ - Нам не удалось получить новую информацию о растительности на оккупированных территория Карабаха, в том числе в Физули, Агдаме, Джабраиле, Зангилане, Губадлы, Кельбаджаре, Шуше и других территориях. У нас нет никакой информации о лесах в оккупированных районах Азербайджана.

Как передает в среду Trend, об этом сказала заведующая лабораторией этноботаники Института ботаники НАНА, доктор ботанических наук, профессор Сайяра Ибадуллаева.

По ее словам, подвергшиеся армянской агрессии заповедники - "Гарагёль" и "Баситчай", разграбленные государственные заказники ("Губадлы", "Аразбою", "Дашалты" и "Лачын") подверглись негативному влиянию антропогенных факторов.

"Следует отметить, что до оккупации лесной фонд Карабаха составлял более 160 тысяч гектаров. Баситчайский государственный природный заповедник расположен в Баситчайском ущелье Зангиланского района, в который входит 100 гектаров платанового леса. Эти территории уже освобождены от оккупации и подлежат повторной проверке. Гарагельский государственный природный заповедник охватывает высокогорные районы Лачынского района. До оккупации здесь под охраной было более 100 растений. Самый запоминающийся из заказников - лес Гаджишамлы в Лачине, где под охраной находится красный дуб. Другой охраняемой территорией, созданной в Губадлы и Лачыне, где под охраной находится золотистый дуб, орех, граб, клен, боярышник, можжевельник и другие виды растений, является Губадлинский государственный природный заповедник", - сказала Ибадуллаева.

Она добавила, что на данный момент нет никакой информации о нынешнем состоянии государственного природного заказника "Дашалты" в Шуше и Ходжалы, а также государственного природного заказника "Аразбою" на границе с Ираном в Зангиланском районе.

"Эти заповедники и заказники должны стать новыми объектами научных исследований. Заповедники и заказники, созданные на территории Карабаха, должны получить статус Карабахского национального парка.

Я верю, что в результате исследований на наших освобожденных территориях в III издание Красной книги Азербайджана будет включена новая информация о редких и исчезающих видах и они будут взяты под охрану", - подытожила Сайяра Ибадуллаева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)