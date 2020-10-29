Трое тяжелораненых во время ракетного удара ВС Армении по Барде доставлены в Баку - глава ИВ

БАКУ /Trend/ - Три гражданских лица, раненых в результате вчерашнего ракетного удара ВС Армении по Барде, доставлены в Баку.

Об этом сказал глава Исполнительной власти Бардинского района Видади Исаев, сообщает в четверг Trend.

"Есть тяжелораненые. Те, кто получил ранения средней степени тяжести, помещены в близнаходящиеся больницы", - сказал он.

Глава ИВ добавил, что в результате ракетного обстрела Барды погиб 21 мирный житель города и ранены около 70.

"Барда находится достаточно далеко от фронтовой зоны - в 70 км. ВС Армении берут на прицел мирных жителей, используя при этом запрещенное к применению вооружение", - сказал Исаев.

(Текст: Кямаля Сеидова)