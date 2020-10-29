Трагедия в Барде - продолжение 200-летних преступлений армянских террористов против нашего народа - институт Кавказоведения

БАКУ /Trend/ - Трагедия в Барде - это геноцид, продолжение 200-летних преступлений армянских террористов, кровожадных палачей и убийц нашего народа.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий отделом Института Кавказоведения НАНА, доктор философии, доцент Вахид Омаров.

По его словам, армяне, понесшие потери и сломленные на поле боя, совершают военные преступления против мирных жителей, используя запрещенное оружие. Однако эти преступления не сломят дух азербайджанского народа. Наша победоносная армия, героические солдаты и офицеры под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева отомстят за наших шехидов и мирных жителей, погибших на передовой и в тылу. В скором времени азербайджанский флаг будет развеваться во всех освобожденных городах, поселках и селах.

Омаров добавил, что армяне, обретшие "славу" как безнравственный и лицемерный народ, представляют на международной арене свои территориальные претензии к Азербайджану в контексте исконно азербайджанских земель, а Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов в свете "древних армянских владений", которых никогда не было на Кавказе.

"К сожалению, можно встретить принимающих эту ложь, покровительствующих армянам глав государств, иностранных депутатов и журналистов. Они потеряли совесть и встают на сторону оккупантов и несправедливости", - подытожил Вахид Омаров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)