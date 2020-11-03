Погода на территории Азербайджана ухудшится

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов предупреждает об ухудшении с завтрашнего дня погоды на территории страны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минэкологии.

Начиная с северных и восточных районов, а в четверг вечером и до второй половины субботы в большинстве районов ожидаются переменные грозовые дожди, местами проливные, в северных и восточных районах ливни, в высокогорной местности возможен снег.

Температура воздуха опустится на 4-7 градусов, в реках повысится уровень воды, в некоторых горных реках возможны кратковременные сели.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)