Учреждения внешкольного образования в Азербайджана приступили к дистанционному обучению (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках внешкольной деятельности посредством портала "Виртуальная школа" министерством образования Азербайджана начато дистанционное обучение шахматам, шашкам, рисованию, танцам, рукоделию, театральному искусству, интеллектуальному обучению и моделированию.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, в связи с этим были проведены соответствующие тренинги для 25 руководителей клубов и 10 тренеров внешкольных образовательных учреждений, действующих в непосредственном подчинении министерству.

В министерстве отметили, что в ближайшие дни в целях эффективной организации досуга детей и молодежи, развития их творческих способностей и физических возможностей, на портале будут запущены кружки и группы по различным направлениям. Помимо этого в раках программы "Время урока", транслируемого при организационной поддержке министерства на телеканале "Культура" ("Mədəniyyət"), два раза в неделю транслируются уроки по внешкольному обучению. С этой недели будут демонстрироваться мастер-классы по футболу и футзалу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)