Бакинский инженерный университет приступает к подготовке специалистов по разработке дронов

БАКУ /Trend/ - Бакинский инженерный университет (БИУ) совместно с Корейским университетом Инха приступает к подготовке специалистов по разработке дронов.

Как сообщили в среду Trend в университете, подготовка специалистов в этой области основана на программе двойного диплома между БИУ и Университетом Инха, реализация которой начата в этом году.

В рамках программы в университете будут преподаваться ряд новых дисциплин по специальностям гражданского строительства, информационных технологий, электротехники и электроники, которые в настоящее время пользуются большим спросом на рынке труда. В рамках обучения в области электротехники и электроники будут проводиться занятия по "Инженерии дронов". Помимо этой дисциплины также будут преподаваться "Эксплуатация беспилотных электронных устройств", "Обработка видеокадров". Эти дисциплины более востребования в разработке дронов.

Хотя подготовка квалифицированных кадров в этой сфере широко распространена, впервые в нашей стране эта работа начата в рамках программы двойного диплома в БИУ. С целью дальнейшего усиления военной мощи Азербайджана в будущем в технопарке БИУ планируется разработать прототипы устройств.

БУИ также ведет интенсивную работу с зарубежными университетами-партнерами и транснациональными компаниями в рамках подготовки по специальности "Инженерия дронов".

В университете добавили, что в рамках реализуемой с этого года программы двойного диплома между БИУ и Университетом Инха по строительной инженерии будут преподаваться: Элементарная геодезия, Экологическая гидравлика и лаборатория, по инженерии ИТ - Проект выпуска ИКТ, Интегральные аналоговые схемы, Визуальное программирование, по инженерии электроники и электротехники - Инженерия автономных электромобилей, смарт сети.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)