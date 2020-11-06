В Азербайджане меняется порядок аттестации служебной деятельности госслужащих

Общество 6 ноября 2020 18:43 (UTC+04:00)
В Азербайджане меняется порядок аттестации служебной деятельности госслужащих

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняется порядок аттестации служебной деятельности госслужащих.

Как передает в пятницу Trend, вопрос об этом отражен в законопроекте о внесении поправок в закон "О государственной службе", вынесенном на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправкам, госслужащим будет присваиваться более высокая (следующая) квалификационная степень за образцовое выполнение своих служебных обязательств и высокие достижения в своей работе, при назначении на более высокую должность. Также подчеркивается, что квалификационная степень может быть присвоена госслужащему только в том случае, если истекло не менее половины срока службы в текущей степени, и это допускается только один раз на протяжении всей службы.

При присвоении степени квалификации государственным служащим учитываются их специальные, воинские и дипломатические звания.

Согласно поправкам, в качестве дисциплинарного взыскания квалификационный разряд государственного служащего (за исключением квалификационных званий, присвоенных в соответствии с частью первой статьи 17.2 настоящего Закона) может быть понижен на одну ступень, но только один раз в течение календарного года. Срок службы в квалификационном разряде, сниженном в этом порядке, исчисляется со дня подписания приказа о наложении данного дисциплинарного взыскания.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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