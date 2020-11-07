Число азербайджанских школьников, ставших жертвами армянской агрессии, достигло 10 - минобразования

БАКУ /Trend/ - Сегодня стал жертвой армянской агрессии еще один азербайджанский школьник - 16-летний Шахмалы Рагимов был убит снарядом, выпущенным армянскими ВС по Бардинскому району. Шахмалы учился в 10-м классе школы № 94, где обучаются вынужденные переселенцы из Агдамского района.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в публикации на странице в Facebook министерства образования Азербайджана.

"Число наших школьников, ставших жертвами армянской агрессии, достигло 10", - говорится в публикации.