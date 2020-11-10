Правое дело Азербайджана не направлено против какого-либо народа или религии - председатель УМК

БАКУ /Trend/ - С религиозной точки зрения неприемлемо, что Католикос всех армян Гарегин II призывал армян сражаться в Карабахской войне, поддерживал армянскую оккупацию территорий Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.

Он сказал, что, обратившись к армянам всего мира, Гарегин II призвал их бороться до конца на оккупированных территориях Азербайджана.

"Смотрите, призыв к оккупации, а не к миру, показывает их истинную сущность. Борьба против Азербайджана с Библией в одной руке и оружием в другой ставит под сомнение религиозную приверженность армянского духовенства. Это жалкие попытки представить войну Азербайджана за освобождение своих земель как религиозную. Азербайджан освобождает свои территории от оккупации, его правое дело не было направлено против какого-либо народа или религии. Напротив, сегодня Армянская церковь в Баку находится под защитой государства. Я считаю, что никто не должен поддерживать оккупационную политику Армении против Азербайджана", - добавил Аллахшукюр Пашазаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)