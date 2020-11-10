Армянских и европейских «ученых», занимавшихся археологическими раскопками на оккупированных территориях, необходимо привлечь к уголовной отвественности - НАНА

БАКУ /Trend/ - В отношении армянских и европейских «ученых», которые, нарушив границы и против международного права проводили археологические раскопки на оккупированных территориях, должны быть возбуждены уголовные дела.

Об этом сказал замдиректора Института археологии и этнографии НАНА, доктор исторических наук, профессор Наджаф Мусейибли, сообщает во вторник Trend.

По его словам, ущерб, который за приблизительно 30 лет нанесли памятникам на оккупированных территориях армянские вандалы, разный. Пока нет полной информации об этом, но ни для кого уже не секрет, что армяне проводили незаконные раскопки на древних археологических памятниках, и даже привлекали к ним европейских «ученых».

Мусейибли отметил, что больше всего актам вандализма и разрушениям подверглись памятники исламской культуры. Армяне разрушили именно их, потому что не смогли их арменизировать: «На этих памятниках сделаны эпиграфические надписи арабским алфавитом. Это мечети, надгробия, мавзолеи и др. Следующая группа, которая не меньше подверглась разрушениям и присвоению со стороны армян, - это памятники албанского периода и археолого-архитектурные комплексы христианской религии средних веков. У большинства этих памятников измене первозданный вид, под предлогом ремонта они арменизированы».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )