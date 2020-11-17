БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего утра в Азербайджане сохранялась нестабильная погода, на ряде территорий шли дожди, в Баку и на Абшеронском полуострове – ливни, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку находится в пределах климатической нормы. Максимальная температура воздуха в столице и на Абшеронском полуострове -12-14 градусов, горных районах страны - 0-4, в Нахчыванской АР - 10-12 градусов тепла.

Больше всего осадков выпало в Хачмазе - 96 мм (292% месячной нормы). Объем выпавших осадков составил в Бине 57 мм (195% месячной нормы), Баку - 38 мм (130% месячной нормы), Сумгайыте - 15 мм (54% месячной нормы).

В Дашкесане выпал снег.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)