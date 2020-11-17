Завершилось перечисление единовременной выплаты в размере 190 манатов - минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана завершило перечисление единовременной выплаты в размере 190 манатов безработным и неформально занятым малообеспеченным лицам, потерявшим работу в связи с особым карантинным режимом, по 10 городам и районам, где применен ужесточенный карантинный режим (Лянкяран, Шеки, Джалилабадский, Билясуварский, Гахский, Загатальский, Масаллинский, Исмаиллинский, Губинский и Хачмазский районы).

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, этим людям было отправлено SMS на номер телефона, который они указали при подаче заявки на регистрацию. После получения SMS они могут снять перечисленные средства в банкоматах соответствующего банка.

Единовременная выплата по 10 городам и районам охватила 96 587 тысяч человек.

(Текст: Турал Гараджаев)