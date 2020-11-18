Поджог здания школы ее директором во время выезда армян из Кельбаджара - настоящий вандализм - министр (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Демонстративный поджог школы в Кельбаджаре ее директором во время выезда армян из района - это настоящий вандализм.

Об этом в среду сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в среду Trend

По его словам, все подобные факты документируются министерством образования Азербайджана и об этом информируются международные организации.

Амруллаев добавил, что когда армяне оккупировали азербайджанские территории, то вынужденные покидать родные очаги азербайджанцы подобных действий не совершали: «Теперь же вся инфраструктура в находившихся под армянской оккупацией Джабраиле, Физули и Губадлы сровнена с землей».

Министр напомнил, что в результате ракетного обстрела, который велся армянскими ВС, погибли 10 азербайджанских школьников. Он добавил, что ракетные обстрелы нанесли ущерб 50 школам, некоторые школьные здания разрушены полностью.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)