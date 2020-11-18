В Баку температура воздуха на 1,5 градуса была ниже нормы

БАКУ / Trend/ - Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

До сегодняшнего утра на территории республики сохранялись нестабильные погодные условия, в некоторых местах шли дожди, в горных районах выпал снег.

17 ноября температура воздуха в Баку была на 1,5 градуса ниже климатической нормы, в Баку и на Абшеронском полуострове составила 9-13, в низменных районах - 11-17, в горных районах - 6-8, в Нахчыванской АР 12-17 градусов тепла.

Высота снежного покрова в Грызе, Сарыбаше, Хыналыге составила 1 см, скорость северного ветра в Сальяне была до 18 м/с.

Больше всего дождей выпало в Хачмазе (18 мм).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)