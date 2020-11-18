В Баку температура воздуха на 1,5 градуса была ниже нормы
БАКУ / Trend/ - Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
До сегодняшнего утра на территории республики сохранялись нестабильные погодные условия, в некоторых местах шли дожди, в горных районах выпал снег.
17 ноября температура воздуха в Баку была на 1,5 градуса ниже климатической нормы, в Баку и на Абшеронском полуострове составила 9-13, в низменных районах - 11-17, в горных районах - 6-8, в Нахчыванской АР 12-17 градусов тепла.
Высота снежного покрова в Грызе, Сарыбаше, Хыналыге составила 1 см, скорость северного ветра в Сальяне была до 18 м/с.
Больше всего дождей выпало в Хачмазе (18 мм).
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
ФАО продвигает использование климатически разумных методов ведения сельского хозяйства в Туркменистане
Лента новостей
На глазах международных журналистов, снимающих видеоматериал в Физули, обезврежен снаряд, начиненный белым фосфором (ВИДЕО)
Оборот розничной торговли продукцией отрасли ИКТ в Азербайджане превысил с начала года 245 млн манатов
Все следы, связанные с монастырем «Худаван» в Кяльбаджаре, указывают на его непринадлежность армянам - историк
В ближайшее время давление на Пашиняна, подталкивающее его к отставке, будет нарастать - российский политолог
Андижанская область вырастила более одной пятой части от общего объема производства фруктов и ягод в стране
ФАО продвигает использование климатически разумных методов ведения сельского хозяйства в Туркменистане
Горские евреи попросят Президента Азербайджана Ильхама Алиева назвать улицу в Шуше в честь Альберта Агарунова
Обращения студентов-участников Отечественной войны о продолжении учебы рассматриваются и решаются - минобразования Азербайджана
Gözün aydın olsun, Qarabağ! Новый клип Тунзали Агаевой в честь победы Азербайджана над Арменией (ВИДЕО)
Армянские медиа распространили видео об ударах ракетами "Смерч" по населенным пунктам Азербайджана (ВИДЕО)
Поджог здания школы ее директором во время выезда армян из Кельбаджара - настоящий вандализм - министр (ВИДЕО)
Рост числа заражений COVİD-19 существенно увеличивает нагрузку на государство - главный инфекционист Азербайджана
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе после подписания трехстороннего заявления (ФОТО/ВИДЕО)
Стало известно местонахождение взятого в заложники со стороны Армении азербайджанца Дильгама Аскерова