В Азербайджане разработаны стандарты правописания топонимов и заимствованных слов

БАКУ /Trend/ - Впервые за период независимости в Национальной академии наук Азербайджана разработаны национальные стандарты транслитерации.

Об этом во вторник сказал Trend замдиректора Института языкознания, доктор философии по филологии Баба Магеррамли.

По его словам, подготовлены и представлены на утверждение Кабинета Министров правила национальной транслитерации географических названий с азербайджанского на русский и английский языки. В то же время были разработаны стандарты транслитерации заимствованных слов азербайджанского языка на семи языках - русском, английском, немецком, французском, итальянском, испанском, персидском.

Магеррамли сказал, что эти стандарты предусматривают правильное написание на азербайджанском языке слов, которые были заимствованы из других языков. Он также напомнил, что стандарты транслитерации уже переданы в институт стандартизации Азербайджана на утверждение.

Ученый добавил, что названия около 4650 населенных пунктов в Азербайджане были переведены Институтом языкознания на русский и английский языки и переданы в Министерство экологии и природных ресурсов для использования при составлении карт.

"До сих пор русский язык оказывал влияние на транслитерацию географических названий Азербайджана на другие языки. Это привело к искажению географических названий", - подытожил Баба Магеррамли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)