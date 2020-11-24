В "Википедии" восстановлены азербайджанские топонимы, которые были изменены армянами

БАКУ /Trend/ - В виртуальной энциклопедии восстановлены исторические азербайджанские топонимы, которые были изменены армянами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала главный специалист Института информационных технологий НАНА, доктор философии по техническим наукам Ирада Алекперова.

По ее словам, азербайджанскому городу Шуша, являющемуся нашим древним культурным центром, название которого армяне пытались представить как "Шуши", было возвращено историческое название.

"Армянские пользователи Википедии и их сторонники давно пытаются обмануть мировую общественность необоснованной, ложной информацией. Как победоносная азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего освобождала наши населенные пункты и высоты, находящиеся под оккупацией, так же наши вики-волонтеры провели в онлайн энциклопедии активную работу в направлении восстановления исторических топонимов освобожденных территорий Азербайджана, а также проявили активность в доведении до мирового сообщества правильной информации", - сказала Ирада Алекперова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)