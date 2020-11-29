Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и снег

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, которые местами ночью и утром будут иметь интенсивный характер, будет дуть слабый северный ветер, сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 75-85 процентов.

В районах Азербайджана временами возможны дожди, в горах - снег, который местами будет интенсивным. Ночью и утром будет туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью 4-7, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-3 градуса тепла.

30 ноября на Абшеронском полуострове ожидается влажная погода, что может вызвать беспокойство у некоторых метеочувствительных лиц.