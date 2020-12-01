В Азербайджане начаты мониторинги в связи с "птичьим гриппом" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С целью защиты территории Азербайджана от высокопатогенного "птичьего гриппа" начаты сезонные эпизоотологические мониторинги.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, первый мониторинг проведен с участием сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства, а также лабораторий при Институте пищевой безопасности.

Мониторинги среди диких птиц проведены в природных заповедниках, болотистых участках на территории Абшеронского полуострова, Ширванского национального парка, охотничьего хозяйства Агзыбир и Гызылагаджского национального парка, а также на прибрежных территориях Каспийского моря. В то же время проведены серологические мониторинги в приусадебных хозяйствах. На крупных птицеводческих предприятиях в Баку и Сумгайыте, Абшеронском, Нефтчалинском, Сальянском, Сабирабадском, Лянкяранском, Джалилабадском, Хызынском и Сиязаньском районах у птиц взяты соответствующие диагностические материалы и переданы для лабораторного обследования.

По результатам обследований, проведенных в Центральной ветеринарной лаборатории Института пищевой безопасности, возбудитель высокопатогенного "птичьего гриппа" не обнаружен.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)