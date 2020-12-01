Будет оценен ущерб, нанесенный биоразнообразию Лачинского района

Общество 1 декабря 2020 22:38 (UTC+04:00)
Будет оценен ущерб, нанесенный биоразнообразию Лачинского района

БАКУ /Trend/ - Освобожденный от оккупации Лачинский район Азербайджана отличается богатым биоразнообразием. Здесь расположены Гарагёльский государственный природный заповедник и Лачинский государственный природный заказник, которые входят в число особо охраняемых природных территорий в Карабахском регионе Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала замначальника Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова.

Она отметила, что созданный в 1987 году Гарагёльский государственный природный заповедник охватывает озеро Гарагёль вулканического и реликтового происхождения и прилегающие территории. Это озеро известно своей редкой золотой форелью.

"Территория Лачинского государственного природного заказника, созданного в 1961 году, до оккупации состояла из грабовых, липовых и кленовых лесов. На территории заказника водились косули, благородные олени, сокол Уталги, бурый медведь и другие виды", - отметила Самедова.

Она добавила, что совместно с соответствующими ведомствами, с участием международных экспертов в освобожденном Лачинском районе будет проведен мониторинг, и ущерб, нанесенный окружающей среде, лесам, а также флоре и фауне района, будет всесторонне оценен.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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