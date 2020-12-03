В Зангилане посажены еще 400 тутовых деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селе Агали Зангиланского района, освобожденного от оккупации, были посажены тутовые деревья, сообщил Trend в четверг заместитель начальника службы развития лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов Мехман Сафаров.

"При участии сотрудников министерств экологии и природных ресурсов и сельского хозяйства с соблюдением карантинного режима было посажено около 400 тутовых деревьев", - сказал он.

По словам Сафарова, это вторая акция по посадке деревьев, проведенная на территории Зангиланского района, ранее здесь были посажены восточные платаны.

"На освобожденных от оккупации территориях Физулинского, Агдамского и Губадлинского районов были проведены лесозаготовительные мероприятия, посажены деревья различных пород в соответствии с местными условиями и посеяны семена различных пород деревьев", - сказал он.