В Азербайджане названо число погибших военнослужащих в Отечественной войне (Версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В ответ на очередную военную агрессию Армении против нашей страны, 27 сентября 2020 года, Вооруженные Силы Азербайджанской Республики под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева начали Отечественную войну для освобождения наших земель от оккупации.

Личный состав Вооруженных Сил Азербайджана героически и доблестно сражался в Отечественной войне, нанося сокрушительные удары по вооруженным силам Армении. Были уничтожены сложные инженерные укрепления и бункерные системы, построенные Арменией за долгие годы на оккупированных землях Азербайджана.Прорвав несколько эшелонов и плотно заминированных оборонительных рубежей, мы освободили свои земли от оккупации.