В Азербайджане выявлено еще 4323 случая заражения коронавирусом, 2180 человек вылечились
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 4 323 случая заражения коронавирусом, 2 180 человек вылечились, 42 скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 142 323 факта заражения коронавирусной инфекцией, из них 85 980 человек вылечились, 1 593 скончались, число активных больных - 54 750.
До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 1 817 804 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 20 778 тестов на коронавирус.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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