Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Утром местами возможен туман, морось. Слабый северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит - 4-6, днем - 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 774 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность днем - 70-80 процентов, ночью - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег, который днем постепенно прекратится. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит - 2-6, днем - 6-9 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем 0-5 градусов мороза.

(Редактор: Натаван Эфендиева)