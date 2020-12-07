В результате размыва молибденовых месторождений в Армении в реку Араз попадают токсичные вещества

БАКУ /Trend/ - Вследствие размыва молибденовых месторождений в северо-западной части Мегринского района Армении в реку Араз попадают токсичные вещества.

Об этом сказал завотделом Института геологии и геофизики НАНА, доктор геолого-минералогических наук, профессор Муса Мамедов, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что река Араз также загрязняется через реку Охчучай, которая протекает по территории Кафанского административного района Армении.

Кроме того, по словам завотделом института, токсичные вещества попадают и в реку Кура, которая сливается с рекой Араз близ Сабирабада: "Это наносит большой вред здоровью людей и сельскому хозяйству. Тем же образом загрязняются верховья рек Агстафачай и Гасансу».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)