Названы улицы Баку, закрытые для движения в преддверии парада - список

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжается подготовка к военному параду. Для обеспечения безопасности передвижения техники, которая будет участвовать в военном параде на площади Азадлыг, ограничено движение транспорта на ряде улиц и проспектов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное управление дорожной полиции г. Баку.

В настоящее время движение от пересечения ул. Рашида Бейбутова с просп. Нефтяников осуществляется в двух направлениях - через улицу Рашида Бейбутова по улицам Зарифы Алиевой, Узеира Гаджибекова, мосту Джаваншира и улице Афияддина Джалилова. Во избежание пробок на этих территориях водителям рекомендуется в это время по возможности не пользоваться личным транспортом в направлении площади Азнефть, проспекта Нефтяников и площади Азадлыг.

Также полностью ограничивается движение на всех улицах и проспектах, пересекающихся в направлении площади Азадлыг и Морского вокзала.

Движение из центра города в направлении проспекта Нобеля осуществляется сейчас через 10-й "заводской" круг и проспект Бабека. Также планируется изменить направление движения от круга «20-й участок», 14-го километра трассы Баку-Сальян, Дворца водных видов спорта, административного здания Управления противопожарной охраны Сабаильского района. Движение автомобилей будет ограничено и на новой территории бульвара, так как на этих дорогах в преддверии парада размещена военная техника.

(Текст: Кямаля Сеидова)