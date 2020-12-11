В Азербайджане с 14 декабря начнут действовать карантинные посты – дорожная полиция (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - С 14 декабря 2020 года в 5 городов и 12 районах Азербайджана будет введено ограничение на въезд и выезд, установлены карантинные посты.

Об этом в пятницу сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции майор полиции Намидан Пириев.